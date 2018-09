Iranische Soldaten gehen während des Anschlags in Deckung. Quelle: Morteza Jaberian/XinHua/ISNA/dpa

Nach dem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas mit Dutzenden Toten hat die iranische Führung in Teheran diplomatische Vertreter dreier europäischer Staaten einbestellt.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna waren die Botschafter Dänemarks und der Niederlande sowie ein britischer Vertreter betroffen. Den drei Staaten werde vorgeworfen, einigen Mitgliedern der Terrorgruppe, die sich zu dem Anschlag in Ahwas bekannt habe, Zuflucht zu gewähren.