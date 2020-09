UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Tat. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, ließ er über seinen Sprecher in New York mitteilen. Die Provinz Nangarhar verzeichnete laut UN-Angaben in den vergangenen Monaten nach Kabul stets die zweitmeisten zivilen Opfer in Afghanistan. Erst vor rund zehn Tagen wurden bei einem Anschlag in der Provinzhauptstadt Dschalalabad auf einen Bus mit Soldaten mindestens zehn Menschen getötet, darunter ein Kind.