Die deutsche Studentin Kira Schubert reist im Moment durch Neuseeland und jobt dort. Im Moment des Anschlags hielt sich die 24-Jährige in Christchurch auf. Wie sie die Situation erlebt hat, schildert Kira Schubert so:



Es ist surreal. Alle sind super schockiert - niemand hier hat mit so etwas gerechnet. Terror ist in Neuseeland kein Thema - gewesen. Als die Anschläge stattfanden, war ich gerade mit meinen Kollegen in Rolleston, 25 Kilometer vom Stadtzentrum von Christchurch entfernt. Eine Kollegin hat uns angerufen und Bescheid gesagt. Dann haben wir uns die Nachrichten angeschaut und einen Anruf von unserem Manager erhalten: Wir sollten gemeinsam zu einer Kollegin nach Hause fahren und im Haus bleiben. Es kursierten Gerüchte, dass es neben den Angriffen auf die Moscheen eine Autobombe und eine Attacke auf ein Krankenhaus gab. Letzteres stellte sich im Laufe des Nachmittags zum Glück als falsch heraus. Bei meiner Kollegin haben wir uns sofort vor den Fernseher gesetzt. Die Neuseeländer unter uns waren am meisten geschockt. Alle sagten, sie könnten sich das noch gar nicht vorstellen.



Wir alle haben versucht, Freunde und Familie zu erreichen. Wer in der Stadt war, musste bleiben, wo er war - eingeschlossen in der Schule, in der Bücherei, im Pub. Als wir zurück gekommen sind, war der Verkehr immer noch extrem. Die Eltern durften ihre Kinder teils erst am späten Nachmittag aus der Schule abholen. Als wir kurz darauf zurück nach Hause ins Zentrum kamen, war der Verkehr extrem und die Straßen teils immer noch gesperrt. Ich bin gar nicht so schockiert. Das klingt absurd, aber als Europäerin habe ich mich ein bisschen an den Terror gewöhnt. Trotzdem ist es hier vor Ort etwas anderes. Wir haben den Anfang des Livestreams der Attacke gesehen - wie ein egoshooter. Nach einer von 17 Minuten haben wir ausgeschaltet. Wir fragen uns, was der Anschlag für Wellen schlagen wird, und was er mit den Leute hier in Christchurch und Neuseeland machen wird.

Bildquelle: privat