Polizisten patrouillieren nach dem Selbstmordanschlag in Kabul. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Die Terrormiliz IS hat einen Selbstmordanschlag nahe einer schiitischen Moschee mit mindestens 31 Toten in Kabul für sich reklamiert. In einer über das IS-Sprachrohr Amak verbreiteten Nachricht hieß es, "ein Selbstmordanschlag mit einer Sprengstoffweste" habe eine "Ansammlung von Schiiten" getroffen.



Sunnitische IS-Terroristen haben in den vergangenen Monaten immer wieder Schiiten angegriffen. In Kabul verübt der IS mittlerweile mehr Angriffe als die zahlenmäßig viel stärkeren Taliban.