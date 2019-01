Tausende Menschen demonstrieren gegen Terrorismus und Gewalt.

Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

Tausende Kolumbianer haben nach dem Autobombenanschlag auf eine Polizeiakademie der 21 Todesopfer gedacht und gegen Terrorismus demonstriert. Auch Präsident Ivan Duque und Vizepräsidentin Marta Lucia Ramirez nahmen an dem Gedenkgottesdienst in Bogota teil. In weiteren kolumbianischen Städten gingen Tausende Bürger auf die Straße, um ihre Solidarität mit der Polizei zu bekunden.



Am Donnerstag waren bei dem Anschlag auf eine Polizeischule 21 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.