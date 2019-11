Sicherheitskräfte im Einsatz gegen Demonstranten (Archiv).

Quelle: Sergio Acero/colprensa/dpa

Bei der Explosion zweier Bomben in der Nähe einer Polizeistation im kolumbianischen Cauca sind drei Polizisten ums Leben gekommen. Es gebe zudem zehn Verletzte, teilten die Behörden mit. Zur Identität der Täter gab es zunächst keine näheren Angaben.



Es war zunächst unklar, ob ein Zusammenhang zu den Massenprotesten gegen die Regierung und die Korruption in Kolumbien bestand. Nach dem Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla Ende 2016 sind in Cauca noch Gruppen von Farc-Dissidenten aktiv.