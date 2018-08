Sicherheitskräfte schützen Maduro. Quelle: --/XinHua/dpa

In Venezuela sind nach dem mutmaßlichen Anschlag auf Machthaber Nicolas Maduro laut Behörden sechs Menschen festgenommen worden. Laut Regierung wurde Maduro Ziel eines Bombenanschlags, der mit Drohnen während einer Militärparade verübt wurde. Das Staatsfernsehen übertrug die Parade. Der Staatschef blieb unverletzt.



Maduro beschuldigte "ultrarechte Kreise" in Kolumbien und Hintermänner in den USA. Washington dementierte eine Beteiligung. Auch die Regierung in Bogota widersprach.