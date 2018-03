Tatort in Salisbury. Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland "höchstwahrscheinlich" für das Attentat auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Das habe eine Analyse des Nervengases ergeben, berichtete die Regierungschefin im Parlament in London. Der russische Botschafter sei einbestellt worden.



Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos in Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich in einem kritischen Zustand.