Alexander Sachartschenko stammte aus Donezk. Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

Bei dem tödlichen Anschlag auf den Donezker Separatistenchef Alexander Sachartschenko in der Ostukraine hat es ein zweites Todesopfer gegeben. Fünf Verletzte seien ambulant behandelt worden, meldete die Agentur Interfax. Unabhängige Berichte gab es nicht.



Die prorussischen Separatisten und Politiker in Moskau machten sofort die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Zuvor war im Cafe "Separ" (Separatist) in Donezk eine Bombe explodiert. Diese hatte den 42-jährigen Sachartschenko getötet.