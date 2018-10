Demo gegen Donald Trump in Pittsburgh Quelle: ap

Begleitet von Protesten haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Pittsburgh nach dem tödlichen Angriff auf eine Synagoge einen Kondolenzbesuch abgestattet. Hunderte Demonstranten bekundeten am Dienstag ihre Abneigung, hielten Schilder mit Aufschriften wie "Trump liebt Nazis", "Trump, geh' nach Hause!" und "Die Wortwahl ist wichtig" in die Höhe. Nach Polizei-Angaben nahmen rund 1.500 Menschen an dem Protest teil. Nach der Attacke war Trumps scharfe Rhetorik oft als Mitgrund für eine Polarisierung der US-Gesellschaft und Gewalttaten gegen Minderheiten angeführt worden.