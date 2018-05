Somalische Soldaten Quelle: Elyas Ahmed/EPA/dpa

Bei einem Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia sind mindestens sieben Soldaten getötet worden. Das Fahrzeug der Soldaten sei in der Region Wanlaweyn im Süden des Landes über einen Sprengsatz gefahren, sagte ein hochrangiges Mitglied des Militärs, Mohamud Mohamed.



Al-Shabaab reklamierte den Anschlag über den Radiosender Andalus für sich und erklärte, mehr als zehn Soldaten getötet zu haben. Die Terrorgruppe verübt in dem Land am Horn von Afrika immer wieder Anschläge.