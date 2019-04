Die Al-Nur-Moschee im neuseeländischen Christchurch. Archivbild

Quelle: Reuters

Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch soll psychiatrisch untersucht werden. Das ordnete ein Gericht in der neuseeländischen Stadt bei einer Anhörung an - drei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen mit 50 Todesopfern.



Mit der Untersuchung soll geklärt werden, ob dem 28 Jahre alten Rechtsextremisten aus Australien der Prozess gemacht werden kann. In Neuseeland ist dies in solchen Fällen ein gängiges Verfahren. Brenton Tarrant droht wegen 50-fachen Mordes lebenslang Gefängnis.