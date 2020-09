Trauerfeier.

Angehörige und Freunde des Merseburgers, der am 9. Oktober beim Terroranschlag in Halle erschossen wurde, haben Abschied von dem 20-Jährigen genommen. 300 Menschen kamen in die Stadtkirche St. Maximi, darunter Fans des Fußballvereins Hallescher FC. Das Opfer war ein glühender Fan.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte, der 9. Oktober sei ein Tag der Scham und der Schande. "Wir haben den rechtsextremen Terror zu lange unterschätzt, nicht nur in Sachsen-Anhalt."