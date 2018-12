Soldaten und Rettungskräfte am Anschlagsort in Mogadischu

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Bei einem islamistischen Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere wurden verletzt. Mitglieder der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz hatten am Samstag in der Nähe des Hotels Nasahablood 2 zwei Autobomben gezündet.



Anschließend stürmten und besetzten bewaffnete Islamisten das bei Politikern und Regierungsmitarbeitern beliebte Hotel. Erst nach zehn Stunden konnte die Besetzung mit Gewalt beendet werden.