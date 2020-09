Ein verwundeter Mann wird in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind mindestens 62 Menschen getötet worden. Mindestens 36 seien verwundet, sagte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attaullah Chogiani.



Ihm zufolge stürzte aufgrund der Explosion während des Freitagsgebets das Dach der Moschee im Bezirk Haska Mina ein. Das Gotteshaus sei völlig zerstört. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Während des Anschlags sollen sich 250 Menschen in der Moschee befunden haben.