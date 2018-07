Beisetzung der Anschlagsopfer in Pakistan. Quelle: Muhammad Sajjad/AP/dpa

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Selbstmordanschlag in Pakistan mit mindestens 140 Toten verurteilt. Das Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes sei eine "abscheuliche und feige Tat" gewesen, erklärte ein Sprecher des Sicherheitsrats in New York. Bei dem Anschlag waren zudem 200 Menschen verletzt worden.



Sowohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als auch die radikalislamischen Taliban hatten die Tat für sich reklamiert.