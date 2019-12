Der Mann wurde festgenommen.

Quelle: Stefan Sauer/dpa

Beamte des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW haben einen Ukrainer festgenommen, der einen Terroranschlag auf ein Einkaufszentrum geplant haben soll. Der zum Islam konvertierte Mann sei bereits am 4. Dezember festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Geheimdienstkoordination der Nachrichtenagentur PAP zufolge.



Der Ukrainer habe ein Attentat mit einer Autobombe auf ein Einkaufszentrum in Pulawy geplant. Der Haftrichter ordnete drei Monate Untersuchungshaft an.