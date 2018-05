Festnahme eines mutmaßlichen Mitglieds der Terrorgruppe IS. Quelle: Uncredited/FSB PRESS SERVICE/AP/dpa

Russische Sicherheitskräfte haben nach Darstellung von Präsident Wladimir Putin mit Hilfe der USA mutmaßliche Terroristen festgenommen. Putin dankte US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat für die Unterstützung des Geheimdienstes CIA, wie der Kreml mitteilte.



Mit Hilfe der CIA-Informationen konnten die russischen Behörden sieben Männer mit mutmaßlichen Verbindungen zur Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) festnehmen. Sie sollen Anschläge in der Millionenstadt St. Petersburg geplant haben.