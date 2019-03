Ein zerstörtes Gebäude in Mogadischu.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Stunden nach einem Anschlag in Mogadischu hallten noch immer zu Schüsse und Explosionen durch die Stadt. Sicherheitskräfte und Terroristen lieferten sich in der somalischen Hauptstadt Kämpfe, wie die Polizei berichtete. Zunächst war unklar, um wie viele Angreifer es sich handelte.



Bei der Explosion am Donnerstag in der Nähe eines Hotels kam es zu mindestens 25 Toten. Offizielle Angaben der Regierung gab es bislang nicht. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich.