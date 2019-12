Verletzter nach Anschlag in Mogadischu.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben von Polizei und Augenzeugen mindestens 18 Menschen getötet worden. Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter habe sein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einem belebten Viertel der Stadt in die Luft gesprengt, berichtete der Sicherheitsvertreter Abdulahi Adan.



Der Polizist Ibrahim Mohamed sprach von einer "verheerenden Explosion". Ein Augenzeuge berichtete, er habe über 30 Verletzte gezählt. Wer hinter dem Anschlag steht, ist noch unklar.