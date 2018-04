Erst vor drei Tagen hatte es Somalia einen Anschlag gegeben. Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Durch eine Autobombe in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens vier Menschen getötet worden. Der Sprengsatz sei gezündet worden, als Soldaten ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Parlaments gestoppt hätten, teilte die Polizei mit.



Zuvor waren neben der Explosion auch Schüsse zu hören gewesen. Im Anschluss stieg eine riesige Rauchwolke auf. Das Haupttor des Präsidentenpalastes ist nur 200 Meter vom Explosionsort entfernt, auch das Innenministerium liegt ganz in der Nähe.