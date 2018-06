Bei dem Bombenattentat wurden mehrere Menschen verletzt. Quelle: -/National Antiterrorism Committee/AP/dpa

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei gefasst worden und werde nun vernommen, teilte der FSB der staatlichen Agentur Tass zufolge mit.



Am Mittwoch war in einem Supermarkt in Russlands zweitgrößter Stadt eine selbstgebaute Nagelbombe explodiert. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich reklamiert.