Die Tat ereignete sich auf dem Weihnachtmarkt in Straßburg.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach dem tödlichen Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt sind die vier festgenommenen Angehörigen des mutmaßlichen Attentäters aus dem Gewahrsam entlassen worden. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte, kamen die Eltern und zwei der Brüder des 29-Jährigen frei, weil ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts zur Last gelegt werden könne.



Drei weitere Festgenommene, die dem Umfeld von Cherif Chekatt zugerechnet werden, blieben dagegen in Gewahrsam. Ihre Vernehmungen dauerten an.