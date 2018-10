Polizei vor der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh. Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erschüttert über den tödlichen Anschlag in einer Synagoge in Pittsburgh gezeigt. "Ich trauere um die Toten von #Pittsburgh, die offenbar Opfer von blindem antisemitischem Hass wurden", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert die Reaktion der Kanzlerin auf die Schießerei.



Ein 46 Jahre alter Amerikaner hatte aus vermutlich antisemitischen Motiven während einer Taufzeremonie in einer Synagoge elf Menschen erschossen und sechs weitere verletzt.