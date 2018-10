Mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen stürmte er am Samstag in die Lebensbaum-Synagoge von Pittsburgh. Während einer Zeremonie zur Namensgebung für ein Baby am Sabbat-Tag eröffnete er das Feuer. Bei seinem Angriff habe er "seinen Wunsch, Juden zu töten" geäußert, sagte Staatsanwalt Scott Brady am Sonntag. Bowers habe dabei auch von "Genozid" gesprochen.



Bowers soll der Verfasser einer Serie antisemitischer Botschaften sein, die im bei weißen Nationalisten und Mitgliedern der rassistischen Alt-Right-Bewegung beliebten Onlinenetzwerk Gab.com veröffentlicht wurden - eine davon nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Synagoge. In diesem Eintrag wird die jüdische Flüchtlingshilfeorganisation Hias angegriffen: "Hias holt gerne Eindringlinge, die unsere Leute töten. Ich kann nicht sitzen bleiben und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden. Scheiß auf Eure Sichtweise, ich gehe rein."