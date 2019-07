Ukrainischer Sender mit Granatwerfer beschossen.

Quelle: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Vor der Ausstrahlung eines Oliver-Stone-Films ist das Gebäude des Fernsehsenders 112 in Kiew mit einem Granatwerfer beschossen worden. Die Polizei stuft die Tat als Terrorakt ein. Laut Sender wurde niemand verletzt.



Der Sender will einen Film des US-Regisseurs Oliver Stone über die Ereignisse in der Ex-Sowjetrepublik nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan-Platz in Kiew vor fünf Jahren zeigen. In der Ukraine wird der Film von vielen als russlandfreundlich eingestuft.