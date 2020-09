Vizekanzler Olaf Scholz. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Eine Woche nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle an der Saale hat Vizekanzler Olaf Scholz der AfD eine Mitverantwortung für die Tat gegeben. Auf die Frage, ob die geistigen Brandstifter auch bei der AfD zu suchen seien, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die AfD kann ihre Verantwortung in dieser Frage nicht verleugnen."



Die rassistisch motivierte Tat sei in einem Milieu entstanden, das auch in Landtagen und im Bundestag Parolen von rechts rufe.