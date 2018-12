Polizei sichert den Weihnachtsmarkt.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Drei Tage nach dem schweren Terroranschlag in Straßburg ist die Zahl der Todesopfer von drei auf vier gestiegen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Paris. Ein weiteres Opfer ist hirntot. Zahlreiche Menschen wurden teils schwer verletzt.



Der mutmaßliche Attentäter Cherif Chekatt (29) war nach einer zweitägigen Großfahndung von der Polizei bei einem Schusswechsel getötet worden. Die Ermittler suchen nach möglichen Komplizen. Die Terrormiliz IS hatte den Anschlag für sich reklamiert.