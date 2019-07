Die Zahl der Todesopfer ist nach dem Angriff auf das Büro des afghanischen Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh in Kabul drastisch angestiegen. Laut Innenministerium wurden mindestens 24 Menschen getötet und weitere 50 verletzt. Unter den Getöteten waren vier Polizisten und vier Angreifer. Rund 150 Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet, darunter Saleh.



Zu dem Anschlag am ersten Tag des Präsidentschaftswahlkampfes hat sich bisher niemand bekannt. Die Wahl soll am 28. September stattfinden.