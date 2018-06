Den Anschlagsplan hat es nicht gegeben. Vorsitzender Richter Winfried van den Grinten

Saleh A. hatte sich in Paris 2016 der Polizei gestellt und behauptet, von der Führung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Auftrag für einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt erhalten zu haben. Angeblich sollten sich zwei Selbstmordattentäter an einem belebten Wochenende in Menschenmengen in die Luft sprengen. Weitere Terroristen sollten an den Ausgängen der Altstadt mit Kalaschnikows möglichst viele flüchtende Menschen erschießen.