Der Angeklagte im Oberlandesgericht Düsseldorf. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat einen Syrer zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er in seiner Heimat für Terrormilizen wie den Islamischen Staat (IS) gekämpft haben soll. Seine frühere Behauptung, von der IS-Führung den Auftrag für einen verheerenden islamistischen Terroranschlag in Düsseldorf erhalten zu haben, hatte sich jedoch als falsch erwiesen.



Das Gericht sprach deshalb den über die Balkanroute nach Deutschland eingereisten Mann lediglich wegen seiner Taten in Syrien schuldig.