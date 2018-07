Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Beim Asylstreit geht es aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um mehr als um die Union aus CDU und CSU. Es gehe um "das Ansehen das Landes, die Handlungsfähigkeit und die Regierungsfähigkeit." Das werde in den nächsten Tagen der "entscheidende Punkt" sein, teilte Altmaier vor einer CDU-Vorstandssitzung in Berlin mit.



Altmaier wollte sich in der Sache nicht weiter äußern. Er sagte aber, dass man versuche, zusammenzubleiben und gemeinsam zur Tagespolitik zurückzukehren.