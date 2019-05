Tausende Anhänger jubeln dem König zu.

Quelle: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Thailands frisch gekrönter König Maha Vajiralongkorn hat sich in Bangkok erstmals in einer kurzen Ansprache ans Volk gewandt. Vom Balkon des Großen Palastes aus dankte er für die vielen Wünsche. Der 66 Jahre alte Monarch und seine neue Frau, Königin Suthida (40), wurden von über 40.000 Menschen bejubelt.



Auf dem Balkon war auch der jüngste Sohn des Königs aus früherer Ehe dabei, Prinz Dipangkorn Rasmijoti. Der 14-Jährige, der in Bayern auf die Schule geht, gilt als möglicher Thronfolger.