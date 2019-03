Werner Baumann, Vorstand der Bayer AG.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Bayer-Vorstandschef Werner Baumann sieht in einem zu ausgeprägten Risikobewusstsein eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland. Es fehle an "Chancenorientierung", sagte der Vorstandsvorsitzende des Agrarchemie- und Pharmakonzerns der "Welt am Sonntag". Die Deutschen seien "zuallererst vom Risiko beseelt".



"Hätte Amerika unsere Vorschriften, wären Amazon oder Google dort wahrscheinlich nie so erfolgreich geworden. Mit voller Hose gewinnen Sie eben keinen 100-Meter-Lauf", so Baumann weiter.