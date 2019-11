Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Quelle: Sven Braun/dpa

Der Abschied von Diesel und Benzin bringt synthetische Kraftstoffe ins Spiel. Wasserstoff etwa kann aus Strom gewonnen werden und als Brennstoff in Autos genutzt werden. Die Produktion solcher aus Öko-Strom gewonnener Treibstoffe will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Deutschland voranbringen.



"Deutschland hat sich dazu bekannt, bis 2050 auf den Einsatz von fossilen Energien zu verzichten", erklärte Schulze. Für deutsche Unternehmen böten sich auf diesem Feld gute Exportchancen.