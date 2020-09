Ein Schild am Eingang der Abklärungsstelle für das Corona-Virus.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Mit ersten Nachweisen in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Bei einem Mann aus Halle sei Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit.



Zudem wurde das Virus bei drei weiteren Männern nachgewiesen. Alle vier Betroffenen seien zuvor in Norditalien gewesen. Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland ohne bestätigte Infektion gewesen. In Deutschland liegt die Zahl der Infektionen nach den neuesten Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1.100.