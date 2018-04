Beim PSA-Tochterunternehmen Opel soll weiter gespart werden. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der in der Sanierung steckende Autobauer Opel sucht nach Wegen, die anstehende Tariferhöhung an seine Beschäftigten nicht zahlen zu müssen. Offenbar versucht das PSA-Tochterunternehmen laut Gewerkschaftskreisen, die im Metall-Flächentarif vereinbarte Gehaltserhöhung um 4,3 Prozent vorläufig stunden zu lassen. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme dazu ab.



Das Geld müsste mit der April-Abrechnung ausgezahlt werden. Opel beschäftigt in Deutschland rund 19.000 Mitarbeiter.