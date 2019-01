Durch Neubau: Mieten in Großstädten steigen langsamer. Archivbild

Die Neuvertragsmieten in den sieben größten deutschen Städten sind 2018 weiter gestiegen. Gemessen am Vorjahr hat sich der Zuwachs aber abgeschwächt, wie eine Analyse des Immobilien-Spezialisten Empirica zeigt.



Demnach kletterten die Neuvertragsmieten in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Köln und Stuttgart im Schnitt um 4,2 Prozent. 2017 hatte das Plus bei 5,9 Prozent gelegen, heißt es in dem Papier. Mieten in bestehenden Verträgen wurden nicht erfasst.