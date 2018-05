Zum iPhone X-Start gab es lange Schlangen vor den Apple Stores Quelle: Paul Zinken/dpa

Apple steht dank des neuen iPhones X vor einem Rekord-Weihnachtsgeschäft. Zur Markteinführung des Telefons bildeten sich wieder Schlangen von einigen hundert Leuten vor den Apple Stores. Der Konzern hatte in Aussicht gestellt, in den Läden auch Geräte für Kunden ohne Vorbestellung vorzuhalten.



Für das Weihnachtsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre eine drastische Steigerung im Vergleich zu den 78,4 Milliarden Dollar vor einem Jahr.