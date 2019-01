Frauen in Führungspositionen sind noch immer eine Seltenheit.

In den Topetagen deutscher Unternehmen sitzen immer mehr Frauen. Allerdings sind viele Vorstände weiterhin eine reine Männerdomäne, wie aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht.



In den 160 Konzernen aus den Börsenindices Dax, MDax und SDax arbeiteten demnach zum Stichtag 1. Januar 2019 insgesamt 61 Managerinnen im Vorstand. Das sind elf Frauen mehr als vor einem Jahr. Ihr Anteil in den Führungsgremien stieg damit von 7,3 auf 8,6 Prozent.