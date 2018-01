Aktivisten wollen Kirche vor dem Abriss bewahren. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Bei einer Protest-Aktion gegen den Braunkohle-Tagebau sind Greenpeace-Aktivisten in eine frühere Kirche eingedrungen. Das imposante Gebäude soll wegen dem Tagebau Garzweiler, der südlich von Mönchengladbach liegt, abgerissen werden.



Betreiber RWE Power hatte angekündigt, mit den Abrissarbeiten an der früheren Kirche in Erkelenz-Immerath beginnen zu wollen. Das Gebäude ist ein Wahrzeichen in der Region und wird wegen seiner imposanten Erscheinung im Volksmund Immerather Dom genannt.