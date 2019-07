Henning Otte (CDU).

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte (CDU), dringt auf eine weitere Beteiligung der deutschen Luftwaffe an der Bekämpfung der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak.



Die Mission sei wichtig und sinnvoll, sagte Otte der "Bild am Sonntag". "Die SPD erweist Deutschland einen ausgesprochen schlechten Dienst, wenn sie sich weiterhin gegen eine Mandatsverlängerung versperrt." Eine Beendigung sei "fahrlässig, unzuverlässig, verantwortungslos und daher falsch".