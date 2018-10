Die Lage sei weiterhin fragil, erklärte von der Leyen. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Bundestag hat das Mandat für den Einsatz deutscher Soldaten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) um ein Jahr verlängert. Die Koalitionsmehrheit votierte für die Fortführung des Einsatzes, zu dem auch die Ausbildung irakischer Soldaten gehört. Die aktuelle Obergrenze von 800 deutschen Soldaten bleibt bestehen.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erklärte, der IS sei zurückgedrängt worden. Trotzdem sei die Lage in der Region weiterhin fragil.