Ein irakischer Soldat hält eine Flagge der Terrormiliz IS.

Quelle: Khalid Mohammed/AP/dpa

Nach dem angekündigten Abzug der US-Soldaten aus Syrien wollen die Außenminister der Anti-IS-Koalition heute in Washington über den weiteren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beraten. Die USA seien entschlossen, ein Wiedererstarken des IS im Irak und in Syrien zu verhindern, teilte das Außenministerium in Washington mit.



Bundesaußenminister Heiko Maas sagte vor seinem Abflug nach Washington: Die Gefahr, die vom IS in Syrien und Irak ausgehe, sei "bei weitem nicht gebannt".