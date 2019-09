Taktische Luftaufklärung über Syrien und dem Irak. Archivbild

Quelle: -/Bundeswehr/dpa

Das Bundeskabinett hat eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten gegen die Terrormiliz IS beschlossen. Die Ministerrunde gab grünes Licht für ein neues Irak-Mandat. Wenn diesem auch noch der Bundestag zustimmt, kann die Bundeswehr Teil der internationalen Anti-IS-Koalition bleiben.



Das Mandat sieht eine Obergrenze von 700 eingesetzten Soldaten vor. Bisherige Erfolge müssten gesichert und ein Wiederstarken des IS müsse verhindert werden, heißt es in dem Mandatstext.