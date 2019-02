Kinder spielen in Syrien in den Trümmern einer Schule. Symbolbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Nach dem Beginn der Offensive auf die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ist das Leben von Hunderten Zivilisten in Gefahr. Die Angriffe der Syrischen Demokratischen Kräfte und der internationalen Anti-IS-Koalition gingen weiter. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Ein Reporter des US-Senders CNN meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Offiziere, in der Stadt Baghus könnten sich bis zu 1.500 Zivilisten aufhalten.