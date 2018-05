Cem Özdemir erwartet Dankbarkeit von Flüchtlingen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Grünen-Chef Cem Özdemir hat Migranten und insbesondere Flüchtlinge davor gewarnt, sich an anti-israelischen Demonstrationen in Deutschland zu beteiligen. Das Existenzrecht Israels gehöre zur deutschen Staatsräson und er erwarte, dass auch Migranten ohne Einschränkung diese Staatsräson teilen, sagte er.



"Von Flüchtlingen erwarte ich das in besonderer Weise." Wer in Deutschland Schutz finde, sollte auch so etwas wie Dankbarkeit empfinden. Özdemir stammt selbst aus einer Migrantenfamilie.