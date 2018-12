Beim Protestzug in Berlin liefen nach Veranstalterangaben 16.000 Menschen mit, die Polizei zählte mehr als 5.000. In Köln waren es laut Veranstalter 20.000 Demonstranten, hier ging die Polizei von mehr als 10.000 Teilnehmern aus. Start und Ziel der Demonstration in Berlin war das Kanzleramt. Eine Sprecherin der Initiative Campact sagte: "Mit diesem Zuspruch zeigt sich, dass der Wunsch nach einem schnellen Kohleausstieg und der Protest gegen die Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft kommt."