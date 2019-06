Zeitgleich beteiligten sich rund 7.000 Menschen an einem Demonstrationszug von "Fridays for Future", der von Hochneukirch in den unmittelbar von der Abbaggerung betroffenen Ort Keyenberg führte, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem gab es eine Fahrraddemo mit mehreren hundert Menschen von Erkelenz nach Keyenberg. Dort sollte später die Abschlusskundgebung stattfinden, zu der etwa 8.000 Demonstranten erwartet wurden. Auch war geplant, eine symbolische Menschenkette zwischen dem Ort und dem nur etwa 100 Meter entfernten Tagebau zu bilden.



Keyenberg sei einer von sechs von der Abbaggerung betroffenen Orte in der Region, erklärte Christopher Laumanns von "Alle Dörfer bleiben!". Die Initiative hatte unter anderem mit dem Aktionsbündnis "Ende Gelände" und "Fridays for Future" zum Protest aufgerufen. Derweil dauerte eine am Freitagabend begonnene Blockade der Bahnstrecke zum RWE-Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich an.