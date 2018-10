Gedenken an die ermordete Daphne Caruana Galizia am Tatort. Quelle: John Borg/AP/dpa

Die vor einem Jahr ermordete maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia hat posthum den Anti-Korruptions-Preis von Transparency International erhalten. Ihr Ehemann und einer ihrer drei Söhne nahmen den Preis in Kopenhagen entgegen.



Die Bloggerin, die sich in Malta viele Feinde gemacht hatte, war am 16. Oktober 2017 mit einer ferngesteuerten Autobombe vor ihrem Haus getötet worden. Sie wurde 53 Jahre alt. Drei Männer wurden angeklagt, die Hintermänner blieben bisher im Dunkeln.